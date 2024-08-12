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Financial Times признало серьезные потери ВСУ в Курской области

22:21
  • понедельник
  • 12 августа 2024

Последняя информация - в репортаже "ТВ Центра"

Украинские боевики, вторгшиеся в Курскую область, несут серьезные потери, признаёт британское издание Financial Times. Издание подтверждает, что некоторые из украинских военных были ликвидированы ударами мощных авиабомб ФАБ-500. По данным нашего Минобороны, ВСУ за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1 тысячи 600 военнослужащих, 32 танка, 23 бронетранспортера, 17 боевых машин пехоты, 136 боевых бронированных машин. Среди уничтоженных боевиков немало иностранных наемников.

Подробнее – в репортаже

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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