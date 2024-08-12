Financial Times признало серьезные потери ВСУ в Курской области

Последняя информация - в репортаже "ТВ Центра"

Украинские боевики, вторгшиеся в Курскую область, несут серьезные потери, признаёт британское издание Financial Times. Издание подтверждает, что некоторые из украинских военных были ликвидированы ударами мощных авиабомб ФАБ-500. По данным нашего Минобороны, ВСУ за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1 тысячи 600 военнослужащих, 32 танка, 23 бронетранспортера, 17 боевых машин пехоты, 136 боевых бронированных машин. Среди уничтоженных боевиков немало иностранных наемников.

Подробнее – в репортаже

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram