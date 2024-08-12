Депутат МГД Мельникова: Более 1,4 тыс. подписей собрано за благоустройство сквера Чингиза Айтматова

Комплексное благоустройство сквера давно не проводилось

Более 1400 подписей собрано за благоустройство сквера Чингиза Айтматова. Об этом АГН "Москва" рассказала депутат Московской городской думы Ольга Мельникова. Она отметила, что коллективное обращение передано в префектуру ЮАО.

"В ходе проводимого опроса жители Даниловского района отмечали, что очень любят отдыхать в сквере, однако им хотелось бы более комфортных условий для прогулок, а именно видеть ухоженные газоны, цветники и новые удобные скамейки. Требует обновления и детская площадка. Надеюсь, их пожелания будут услышаны и в скором времени исполнены", – сказала Мельникова.

По ее словам, последний раз комплексное благоустройство сквера проводилось более десяти лет назад.

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