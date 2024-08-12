ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Мельникова: Более 1,4 тыс. подписей собрано за благоустройство сквера Чингиза Айтматова

19:07
  • понедельник
  • 12 августа 2024

Комплексное благоустройство сквера давно не проводилось

Более 1400 подписей собрано за благоустройство сквера Чингиза Айтматова. Об этом АГН "Москва" рассказала депутат Московской городской думы Ольга Мельникова. Она отметила, что коллективное обращение передано в префектуру ЮАО.

"В ходе проводимого опроса жители Даниловского района отмечали, что очень любят отдыхать в сквере, однако им хотелось бы более комфортных условий для прогулок, а именно видеть ухоженные газоны, цветники и новые удобные скамейки. Требует обновления и детская площадка. Надеюсь, их пожелания будут услышаны и в скором времени исполнены", – сказала Мельникова.

По ее словам, последний раз комплексное благоустройство сквера проводилось более десяти лет назад.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Ольга Мельникова
Ольга Мельникова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.