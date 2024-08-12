Новый учебный год в России начнется не с 1 сентября

Минпросвещения выпустило рекомендацию

Минпросвещения России предложило провести торжественные мероприятия в школах в честь начала 2024/2025 учебного года 2 сентября. Дело в том, что 1 сентября выпадает на воскресенье.

Отмечается, что в первый понедельник сентября, то есть 2 числа, во всех школах страны традиционно пройдут церемонии поднятия государственного флага и исполнения государственного гимна Российской Федерации, а также внеурочные занятия "Разговоры о важном", передает ТАСС.

Ранее стало известно, что финансирование школ и детсадов в Москве будет увеличено за счет средств столичного бюджета. Уже известны цифры. Так, на учащихся 1-4 классов увеличится на 3,6 тысячи рублей, 5-9 классов — станет больше на 1,7 тысячи рублей, 10–11классов — вырастет на 1,7 тысячи рублей.

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