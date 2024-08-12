ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Новый учебный год в России начнется не с 1 сентября

19:23
  • понедельник
  • 12 августа 2024

Минпросвещения выпустило рекомендацию

Минпросвещения России предложило провести торжественные мероприятия в школах в честь начала 2024/2025 учебного года 2 сентября. Дело в том, что 1 сентября выпадает на воскресенье.

Отмечается, что в первый понедельник сентября, то есть 2 числа, во всех школах страны традиционно пройдут церемонии поднятия государственного флага и исполнения государственного гимна Российской Федерации, а также внеурочные занятия "Разговоры о важном", передает ТАСС.

Ранее стало известно, что финансирование школ и детсадов в Москве будет увеличено за счет средств столичного бюджета. Уже известны цифры. Так, на учащихся 1-4 классов увеличится на 3,6 тысячи рублей, 5-9 классов — станет больше на 1,7 тысячи рублей, 10–11классов — вырастет на 1,7 тысячи рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
День знаний 1 сентября
День знаний 1 сентября
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.