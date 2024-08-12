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"Ее интересует одно - деньги": Галкин раскрыл подноготную Вайкуле

19:41
  • понедельник
  • 12 августа 2024

Артист дал интервью

Прославленный актер Борис Галкин пообщался с журналистами и затронул много разных тем, в том числе высказался и о певице Лайме Вайкуле, которая с начала СВО встала на сторону Украины. Галкин сообщил, что вырос в Риге и все молодые годы прожил в Латвии, поэтому хорошо знает, как начиналась карьера Вайкуле.

"Варьетешная артистка, барная танцовщица и певица. Она многие годы работала в кабаре "Jūras perle" в Булдури, это район Юрмалы. Её сознание сформировано в кабаке. "Сik maksa?" переводится с латышского как "Сколько стоит?". Ее интересует одно - деньги. От кого, не важно. Только деньги интересны. Это было всегда", - высказался Галкин.

Он не стал подробно рассказывать о прошлом Лаймы из-за хорошего отношения к ее гражданскому мужу Андрею Латковскому, с которым был когда-то очень дружен. Однако с появлением в жизни Андрея Лаймы их пути с Борисом разошлись.

"Я очень люблю Андрея Латковского. Вот с ним у нас давняя, еще даже подростково-юношеская дружба была", - признался Борис Галкин в интервью aif.ru.

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