Орбан о нападении ВСУ на Курскую область: "Мир должен проснуться!"

Массированная атака началась еще несколько дней назад

События, происходящие на границе Курской области, привлекли внимание мирового сообщества. В частности, советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан призвал стороны конфликта скорее сесть за стол переговоров.

"Последние тревожные новости: за несколько дней [конфликт] между Россией и Украиной обострился. Мир должен проснуться сейчас же! Нет смысла праздновать успехи одной или другой стороны", - приводит слова Орбана ТАСС со ссылкой на его соцсети.

Напомним, что атака ВСУ на границе Курской области началась 6 августа. Сегодня, 12 августа, президент России Владимир Путин провел совещание с главами пограничных районов. Так, временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов сообщил, что в Курской области нет четкой линии фронта, что осложняет определение местоположения противника. Кроме того, в настоящее время ВСУ контролируют 28 населенных пунктов.

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