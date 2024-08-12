Анна Седокова уехала из России и сообщила о разводе

Певица сделала заявление

Анна Седокова не скрывает, что у нее весьма бурная личная жизнь. Певица трижды была замужем. У нее трое детей от разных мужчин (причем не все они были ее супругами). Так, в 2006 году артистка отправилась в первый раз под венец. Ее избранником стал футболист Валентин Белькевич. От него она родила дочь Алину. Через пару лет певица оформила развод. В 2011 году Анна вышла замуж за бизнесмена Максима Чернявского. В этом браке на свет появилась девочка Моника. Однако в 2013 году Седокова снова развелась, причем экс-супруг забрал у нее дочь, теперь она с ней видится время от времени. Говорят, кстати, что именно поэтому (чтобы легче и чаще встречаться с девочкой) Седокова переехала жить в Штаты.

В 2017 году Анна родила сына Гектора. Точно неизвестно, кто является его отцом. По слухам, это бизнесмен Артем Комаров, с которым Седокова будто бы рассталась вскоре после родов. В 2020 году певица вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму. У супругов бурные отношения: то и дело артистка заикается о разводе. Вот и в этот раз Седокова, которая вернулась из России в Америку, сообщила, что до последнего была намерена расстаться с мужем, но не получилось.

"Когда летела разводиться, но что-то пошло не так", - коротко сообщила Анна на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

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