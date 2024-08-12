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В штабе ЕР на выборах в МГД обсудили новые меры поддержки участников СВО

20:54
  • понедельник
  • 12 августа 2024

"ЕР" оказывает помощь жителям новых регионов с первых дней СВО

В штабе "Единой России" на выборах в Мосгордуму обсудили новые проекты поддержки бойцов СВО. Об этом в понедельник сообщает АГН "Москва".

Руководитель исполкома московского городского регионального отделения "Единой России" Максим Руднев отметил, что московская "ЕР" оказывает помощь жителям новых регионов с первых дней СВО. Так, из столицы в зону спецоперации уже направлено более шести тысяч тонн гуманитарной помощи. В качестве волонтеров туда отправятся и участники команды мэра.

"Наша миссия в этой поездке состоит еще и в том, чтобы встретиться с активистами "Единой России" из Курска, Донецка, Токмака, Геническа и Железного Порта. Планируем обсудить форматы поддержки жителей регионов. По итогам поездки эти проекты также войдут в программу команды мэра", – отметил Максим Руднев.

Директор Московского дома общественных организаций Алексей Лисовенко побывал в укреплениях, построенных бойцами 1430-го гвардейского мотострелкового полка.

"В зоне СВО сейчас находятся много наших земляков, которые воюют, следят за правопорядком, восстанавливают разрушенные здания, мосты и дороги, строят укрепления. Нам важно встретиться с ними и собрать наказы для нашей программы по развитию Москвы, а также обсудить, какие проекты поддержки спецоперации принесут максимум пользы", – сказал он.

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