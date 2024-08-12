Зеленский впервые высказался о нападении ВСУ на Курскую область

Президент Украины не намерен останавливаться

6 августа украинские боевики атаковали границу Курской области. Армия России предотвратила их продвижение вглубь территории. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО. По последним данным, при атаке украинской армии на Курскую область погибли 12 человек, 121 ранен, в том числе десять детей. Судьба порядка двух тысяч человек, которые находятся в населенных пунктах под контролем ВСУ, в настоящий момент неизвестна.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал действия ВСУ в Курской области. "...Был доклад главкома Александра Сырского относительно наших оборонительных действий на фронте и операции в Курской области", - передает слова украинского лидера РИА Новости со ссылкой на его телеграм-канал.

Также Зеленский заявил о подготовке силами МВД Украины, СБУ и других ведомств некоего плана для территорий Курской области, где "проводится операция". Кроме того он пытается добиться разрешения бить западным оружием вглубь России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram