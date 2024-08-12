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Бывший муж забрал ребенка у Надежды Михалковой

21:52
  • понедельник
  • 12 августа 2024

Говорят, мальчик теперь проводит много времени в Грузии

Младшая дочь Никиты Михалкова Надежда вышла замуж за режиссера Резо Гигинеишвили в 2010 году. По слухам, именитый отец не одобрил выбор наследницы, но не стал чинить препятствий, и в 2011 году влюбленные закатили грандиозное торжество и даже обвенчались в Грузии. У пары родилось двое детей: дочь Нина и сын Иван.

Однако в 2017 году Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили оформили развод. Поговаривают, артистка не смогла мириться с неверностью мужа. Однако экс-влюбленные сумели сохранить человеческие отношения ради общих детей.

В 2022 году режиссер, живший на две страны, окончательно обосновался в Грузии. По некоторым данным, с собой он забрал сына Ивана, передает Woman.ru. Впрочем, о постоянной жизни вдали от матери, актрисы Надежды Михалковой, и речи не идет. Однако на родине отца Иван проводит много времени, сделали вывод поклонники в Сети: Резо знакомит наследника с традициями страны.

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