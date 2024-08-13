Трамп заявил о нехватке у Украины военных для продолжения конфликта

Экс-глава США дал интервью Илону Маску
У Киева не хватает военнослужащих для продолжения конфликта. Об этом во вторник, 13 августа, заявил экс-президент США Дональд Трамп в интервью владельцу соцсети X Илону Маску.
Трамп подчеркнул, что на Украине погибло "гораздо больше людей, чем вы читаете".
Экс-глава США также отметил, что считает Владимира Путина "хорошим переговорщиком", тогда как Джо Байден "совершил глупость", допустив возможность приёма Украины в НАТО.
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