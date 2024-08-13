"Прогресс МС-26" отстыковался от МКС, освободив место для нового грузового корабля

Несгораемые элементы конструкции корабля будут затоплены в Тихом океане

Грузовой корабль "Прогресс МС-26" отстыковался от модуля "Звезда" российского сегмента Международной космической станции. Об этом во вторник, 13 августа, сообщили в Роскосмосе.

Также сообщается, что большая часть корабля сгорит при входе в атмосферу, а несгораемые элементы конструкции упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана в 08:49 по мск.

17 февраля "Прогресс МС-26" пристыковался к МКС с конфетами и подарками для космонавтов, а также с научным оборудованием на борту.

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