Более 11 тысяч человек вывезли из Краснояружского района Белгородской области из-за оперативной обстановки

Около тысячи человек находятся в ПВР

Более 11 тысяч человек выехали из Краснояружского района Белгородской области в связи с оперативной обстановкой. Об этом во вторник, 13 августа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Он добавил, что в настоящий момент около тысячи человек находятся в пунктах временного размещения.

12 августа глава администрации Краснояружского района Андрей Миськов объявил о закрытии въезда в район из-за напряжённой обстановки.

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