Группировка "Центр" отбила две контратаки ВСУ

Российские войска улучшили тактическое положение на всех основных участках фронта в зоне проведения спецоперации. Группировка "Центр" отбила две контратаки ВСУ, ликвидировала большое количество вражеской техники, в том числе американской танк "Абрамс" и две БМП "Брэдли". Группировка "Запад" за сутки уничтожила 35 опорных пунктов боевиков. Потери украинской армии только на этом направлении составили до 540 военнослужащих

В районе Времьевского выступа штурмовые отряды морской пехоты Тихоокеанского флота захватили опорники неонацистов. Бойцы группировки "Восток" применили новую тактику с использованием бронетранспортеров и мобильных групп. Пока БТР на полной скорости приближается к врагу и ведет непрерывный огонь из всех видов вооружения, на флангах появляются штурмовики на мотоциклах, и, не дав противнику опомниться, за считанные минуты уничтожают его.

Экипаж танка Т-90М "Прорыв" группировки "Запад" уничтожил точку взлета вражеского беспилотника и его расчет. Координаты передала разведка. Боевая машина выдвинулась на закрытую огневую позицию и первым же выстрелом поразила находившийся на земле дрон. Двумя следующими были ликвидированы пытавшиеся укрыться в блиндаже радикалы. За последнее время только у этого экипажа на счету несколько пулеметных точек, танки и БМП противника. Каждый выход "Прорыва" результативен. Танкисты подавляют огневые позиции ВСУ, позволяя штурмовикам продвигаться вглубь обороны противника.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram