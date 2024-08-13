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Лично уничтожил не менее пяти боевиков: о новых подвигах военнослужащих ВС России

08:28
  • вторник
  • 13 августа 2024

Гвардии прапорщик Ренат Гильманов и его штурмовая группа отразили две контратаки противник

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских бойцов в зоне СВО.

Сержант Павел Сырченков с подчиненными, несмотря на массированный вражеский огонь, атаковал укрепленные позиции ВСУ. Павел лично уничтожил не менее пяти боевиков. Понеся потери, неприятель был вынужден отступить, а наши бойцы закрепились на новых рубежах.

Гвардии прапорщик Ренат Гильманов и его штурмовая группа отразили две контратаки противника, пытавшегося вернуть утраченные позиции. Гильманов спас раненого товарища, а также своевременно передавал координаты целей нашим расчётам. Радикалам было нанесено огневное поражение.

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