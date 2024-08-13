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"Прогресс МС-26" покинул МКС

08:31
  • вторник
  • 13 августа 2024

Грузовик отстыковался от модуля "Звезда"

Ранним утром вторника "Прогресс МС-26" покинул Международную космическую станцию, чтобы освободить место для нового корабля.

Грузовик отстыковался от российского сегмента МКС - модуля "Звезда". В течение этого часа "Прогресс" включит двигателя на торможение и начнет сход с орбиты, а затем войдет в плотные слои атмосферы и разрушится, сообщают в Роскосмосе. Падение несгораемых элементов конструкции должно произойти в несудоходном районе Тихого океана.

Грузовой корабль прибыл к МКС 17 февраля, он доставил топливо, питание и оборудования для научных экспериментов. С помощью двигателей "Прогресса" прошли шесть коррекций орбиты станции.

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Грузовой корабль "Прогресс МС"
Грузовой корабль "Прогресс МС"
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