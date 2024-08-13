Жители нескольких российских регионов увидели северное сияние

Красивейшие кадры удалось запечатлеть из-за мощной магнитной бури

В ночь на вторник небо озарилось фантастическими красками. Северное сияние наблюдали жители сразу нескольких российских регионов.

Красивейшие кадры удалось запечатлеть из-за мощной магнитной бури, силу которой уже сутки ощущают жители Земли. Ученые присвоили ей третий уровень из пяти возможных. Есть вероятность сбоев в работе энергосистем, спутниковой навигации и радиосвязи.

Помимо разноцветных всполохов, в ночном небе можно было наблюдать и звездный дождь. Сейчас наша планета проходит сквозь поток Персеидов. В это время - пик. В час можно видеть до 120 метеоров. А в Петербурге и области вся эта красота сопровождалось еще и молниями с раскатами грома.

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