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Иран готов нанести массированный удар по Израилю в любой момент

08:41
  • вторник
  • 13 августа 2024

Военные ожидают лишь приказа верховного лидера

Иран готов нанести массированный удар по Израилю в любой момент. Как сообщили в Корпусе стражей исламской революции, военные ожидают лишь приказа верховного лидера Али ХаменеИ.

Пока же в Тегеране наблюдают за серьезным давлением, которое испытывает Тель-Авив, находясь в ожидании и неопределенности. Со своей стороны, в ЦАХАЛ заявили: армия Израиля находится в состоянии максимальной готовности к нападению. А пока этого не произошло, военные продолжают обстрелы палестинских территорий.

Два человека погибли и шестеро получили ранения в результате удара по жилому дому в Газе. ООН экстренно эвакуировала из анклава сотрудников Всемирной продовольственной программы. Израильская авиация атаковала и приграничные районы на юге Ливана.

Во вторник ситуацию в регионе намерен обсудить в Москве президент Палестины. Махмуд Аббас прибыл в российскую столицу накануне вечером.

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