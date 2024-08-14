Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Юпитер с Марсом объединили силы в Близнецах
Овны
Это ваш день, не теряйте ни минуты! Марс - ваш небесный покровитель - сегодня оседлал удачу. И вам тоже повезет, особенно в общении, поездках и знакомствах.
Тельцы
Вы найдете новые источники дохода или получите деньги за сделанную работу. Сегодня также можно обращаться к руководству по поводу повышения зарплаты.
Близнецы
Юпитер с Марсом объединили силы в вашем знаке, делая вас несокрушимыми! Решайте сами, куда направить эту мощнейшую волну уверенности в себе.
Раки
Ждите приятных сюрпризов - неожиданная поддержка придет из ниоткуда. Радостные события произойдут дома. Причем, вероятно, без вашего вмешательства.
Львы
Вам сегодня многое по плечу! Сил хватит на поездки, переговоры, важные контакты, а также новые знакомства, в ходе которых вы произведете наилучшее впечатление.
Девы
Вы ощутите прилив сил и уверенности в себе. Сегодня и в ближайшие дни не бойтесь высказывать свое мнение на работе, брать ответственность, предлагать идеи.
Весы
Союз Марса и Юпитера в родственном знаке – признак большого везения. Вы можете пойти учиться, масштабировать свой бизнес или переехать в другую страну.
Скорпионы
Вы неожиданно окажетесь в самой выгодной позиции, вне конкуренции. Вас ждет удача в любых делах, а еще сегодня можно принимать серьезные решения.
Стрельцы
Вы активны как никогда и удачливы в переговорах. Ваши собеседники очарованы и готовы на все, назначайте деловые встречи, отправляйтесь на свидания.
Козероги
У вас может вырасти нагрузка на работе, если вы не отстоите свои границы. Проявите смелость и будете вознаграждены – планеты помогут выиграть этот бой.
Водолеи
Ловите вдохновение, инсайты, интересные творческие идеи. Также день хорош для занятий спортом и новыми хобби, а также для принятия волевых решений.
Рыбы
Вы почувствуете в себе силы сдвинуть с мертвой точки дело, связанное с домом или семьей. Переезд, решение о продаже жилья – делайте свой ход!Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram