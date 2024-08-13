Эксперты МАГАТЭ пока не могут определить причины пожара на ЗАЭС

Ни беспилотники, ни покрышки не были найдены во время обхода

Специалисты МАГАТЭ провели оценку на Запорожской АЭС и пока не смогли определить причину пожара в градирне. Об этом во вторник, 13 августа, сообщается пресс-релизе МАГАТЭ.

В нём говорится, что "ни покрышки, ни беспилотник" не были обнаружены во время обхода. Также отмечается, что будет проведён дополнительный анализ произошедшего.

По данным МАГАТЭ, пожар не оказал влияния на ядерную безопасность ЗАЭС, так как башенные градирни сейчас не эксплуатируются по назначению .

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