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Эксперты МАГАТЭ пока не могут определить причины пожара на ЗАЭС

07:26
  • вторник
  • 13 августа 2024

Ни беспилотники, ни покрышки не были найдены во время обхода

Специалисты МАГАТЭ провели оценку на Запорожской АЭС и пока не смогли определить причину пожара в градирне. Об этом во вторник, 13 августа, сообщается пресс-релизе МАГАТЭ.

В нём говорится, что "ни покрышки, ни беспилотник" не были обнаружены во время обхода. Также отмечается, что будет проведён дополнительный анализ произошедшего.

По данным МАГАТЭ, пожар не оказал влияния на ядерную безопасность ЗАЭС, так как башенные градирни сейчас не эксплуатируются по назначению .

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