Американский политик уверяет, что "очень хорошо ладил с Путиным"

Для Вашингтона лучше поддерживать хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение высказал бывший американский лидер и кандидат в президенты США на предстоящих в ноябре выборах Дональд Трамп.

Комментируя взаимоотношения с Путиным, Трамп подчеркнул, что "хорошие отношения — это хорошо, а не плохо". Это же мнение он распространил на председателя КНР Си Цзиньпина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Трамп также заверил, что "очень хорошо ладил с Путиным, и он уважал меня". Политики, по утверждению американского кандидата, часто обсуждали Украину — она не обострилась бы, если бы не "сонный Джо", сообщает "Интерфакс".

Ранее Трамп в беседе с президентом Украины Владимир Зеленский напомнил, что у России внушительный список ратных успехов, включая победы над Гитлером и Наполеоном. В Кремле сочли это высказывание политика небесполезным для большей части американской аудитории.

Американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс, которого Трамп выбрал своим вице-президентом, подчеркивал, что "когда администрация Харрис говорит, что Путин пойдет на Германию, если мы его не остановим" — это неправда.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram