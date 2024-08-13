ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп объяснил преимущество хороших отношений с Путиным

08:17
  • вторник
  • 13 августа 2024

Американский политик уверяет, что "очень хорошо ладил с Путиным"

Для Вашингтона лучше поддерживать хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение высказал бывший американский лидер и кандидат в президенты США на предстоящих в ноябре выборах Дональд Трамп.
Трамп поговорил с Ким Чен Ыном о "красной кнопке"

Комментируя взаимоотношения с Путиным, Трамп подчеркнул, что "хорошие отношения — это хорошо, а не плохо". Это же мнение он распространил на председателя КНР Си Цзиньпина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Трамп также заверил, что "очень хорошо ладил с Путиным, и он уважал меня". Политики, по утверждению американского кандидата, часто обсуждали Украину — она не обострилась бы, если бы не "сонный Джо", сообщает "Интерфакс".

Ранее Трамп в беседе с президентом Украины Владимир Зеленский напомнил, что у России внушительный список ратных успехов, включая победы над Гитлером и Наполеоном. В Кремле сочли это высказывание политика небесполезным для большей части американской аудитории.

Американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс, которого Трамп выбрал своим вице-президентом, подчеркивал, что "когда администрация Харрис говорит, что Путин пойдет на Германию, если мы его не остановим" — это неправда.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.