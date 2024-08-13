Киев хочет получить от Запада такое разрешение

Позиция британских властей относительно применения поставляемого Украине оружия не менялась. Об этом рассказали британские чиновники.

По словам собеседников The Telegraph, Лондон по-прежнему не разрешает киевскому режиму использовать ракеты Storm Shadow для ударов в рамках боевых действий в Курской области.

При этом подчеркивается, что Великобритания "оказывает военную помощь для поддержки безусловного права Украины на самооборону", но "четко дает понять, что оборудование, предоставляемое Великобританией, предназначено для обороны".

12 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил Министерству обороны и украинским дипломатам разработать план действий, цель которого — убедить западных доноров разрешить ВСУ бить их оружием вглубь российской территории.

Американская сторона уверяет, что не изменила свою позицию по данному вопросу, хотя осуждать атаку ВСУ на Курскую область Вашингтон не собирается. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявляла, что атаки украинских боевиков на Курскую область — это "действия по защите от атак из этого региона", что "укладывается в политику США".

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