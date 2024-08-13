ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Силы ПВО сбили 14 беспилотников в небе над тремя регионами

08:27
  • вторник
  • 13 августа 2024

ПВО работала в Курской, Белгородской и Воронежской областях

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за прошедшую ночь над территорией страны 14 украинских беспилотников самолетного типа.

12 над Курской областью, один над Белгородской и один над Воронежской, сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве также рассказали, что наши войска усиленно занимаются модернизацией беспилотников в зоне СВО. Работа по ремонту и усовершенствованию дронов ведется круглые сутки.

"Если одни используются для минирования, то другие, как камикадзе, чтобы залетать глубоко в тыл", – рассказал инженер с позывным "Электрон".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
ПВО
ПВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.