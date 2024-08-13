Силы ПВО сбили 14 беспилотников в небе над тремя регионами

ПВО работала в Курской, Белгородской и Воронежской областях

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за прошедшую ночь над территорией страны 14 украинских беспилотников самолетного типа.

12 над Курской областью, один над Белгородской и один над Воронежской, сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве также рассказали, что наши войска усиленно занимаются модернизацией беспилотников в зоне СВО. Работа по ремонту и усовершенствованию дронов ведется круглые сутки.

"Если одни используются для минирования, то другие, как камикадзе, чтобы залетать глубоко в тыл", – рассказал инженер с позывным "Электрон".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram