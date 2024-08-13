В ЛНР рассказали о подлой маскировке ВСУ

Это нарушает международное право

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) перемещаются в ЛНР на машинах скорой помощи в целях маскировки.

Такой метод передвижения был замен на сватовско-кременском участке, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. ВСУ подвозят на фронт личный состав и боеприпасы.

Тактикой передвижения на скорых ВСУ пытаются защититься от ударов беспилотников, что идет в разрез с нормами международного гуманитарного права, объяснил он.

Ранее Марочко рассказал, что подразделения ВСУ вытеснены за административную границу ЛНР в районе населенного пункта Кармазиновка. Участок освобожденной от украинских войск границы составил более одного километра.

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