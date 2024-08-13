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Белгородский губернатор рассказал об эвакуации в Краснояружском районе

09:02
  • вторник
  • 13 августа 2024

Людей отселяют из соображений безопасности

Уже свыше 11 тысяч человек выехали из Краснояружского района Белгородской области из-за оперативной обстановки. Такие данные приводит глава региона Вячеслав Гладков.
В Белгородской области эвакуируют жителей Краснояружского района

Как рассказал политик в своем Telegram-канале, примерно тысяча эвакуированных поселились в пунктах временного размещения, где для них создали все необходимых условия.

Эвакуируют в Белгородской области и жителей Шебекинского городского округа, который постоянно подвергается обстрелам и атакам украинских националистов. К обеду понедельника,  12 августа, город покинули около 50-70% жителей.

Российский лидер Владимир Путин, проводя совещание по ситуации в Курской области, подчеркнул: сейчас главное — выбить противника с российских территорий, обеспечить надежное прикрытие государственной границы, а также поддержать людей, которые нуждаются в помощи и защите.

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