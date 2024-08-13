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Эксперты МАГАТЭ не смогли назвать причину пожара в градирне ЗАЭС

09:19
  • вторник
  • 13 августа 2024

Агентство старательно избегает упоминания ВСУ

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетили Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) после пожара на градирне, однако не смогли сделать окончательные выводы о причинах ЧП.
Территория Запорожской АЭС атакована украинскими боевиками. Главное

Согласно заявлению агентства, которое цитирует "Интерфакс", "команда пока не смогла сделать окончательные выводы на основе полученных данных и наблюдений".

Эксперты ссылаются на то, что при осмотре объекта не было найдено ни покрышек, ни фрагментов беспилотника, хотя специалисты обратили внимание на обгоревшее оборудование, а также капли расплавленного пластика и фрагменты бетона в бассейне с водой в основании градирни.

Украинские боевики неоднократно устраивали обстрелы ЗАЭС, хотя Москва предупреждала, что это грозит ядерной катастрофой, опасной не только для России и Украины, но и для всей Европы и мира. В МИД России указывали, что в мире серьезно вырос уровень ядерной опасности из-за деструктивной политики Запада, который не реагирует на действия ВСУ.

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил после очередной атаки ВСУ на ЗАЭС, что "НАТО готова на все, чтобы раздуть всеобщий пожар", а также призвал остановить военно-политический блок.

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