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Жители Чертаново Северного проголосовали за проведение благоустройства Школьного парка

08:58
  • вторник
  • 13 августа 2024

Собрали больше 350 подписей

Около 350 подписей проголосовавших за благоустройство Школьного парка жителей района Северное Чертаново передали в префектуру ЮАО. По их мнению, в зеленой зоны между ул. Чертановская и ул. Кировоградская важно настроить освещение парка, установить карусели для детей и спортивные тренажеры. Также жители просят установить точки общественного питания, рассказал муниципальный депутат Алексей Кучмин. Кроме того, жители района просят установить новые скамейки, урны и бесплатные туалеты.

В сентябре в Москве пройдут выборы депутатов. Голосование продлится три дня – с 6 по 8 сентября. На сайте "ПОЛИТМОСКВЫ" можно ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму, также на сайте представлены кандидаты в депутаты ТиНАО. Проголосовать можно будет онлайн или на избирательном участке.

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