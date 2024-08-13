В штабе "Единой России" продолжается сбор помощи пострадавшим в Курской области

Первая партия гумпомощи отправилась в Курск 8 августа

В штабе общественной поддержки "Единой России" обсудили новые волонтерские проекты по поддержке жителей Курской области. Как рассказала зампред Совета Федерации Инна Святенко, россияне просто не имеют права оставаться в стороне, когда тысячи жителей приграничных районов срочно эвакуированы из зоны боевых действий,. По ее мнению, команда мэра должна принять самое активное участие в гуманитарной работе партии.

Первая партия гумпомощи отправилась в Курск 8 августа. Это электрогенераторы, питьевая вода и необходимые вещи. Конвой из семи машин собрали при поддержке волонтеров "Женского движения "Единой России", рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Всего к началу недели в Курск из Москвы отправилось 15 машин с гуманитарными грузами.

В сентябре в Москве пройдут выборы депутатов. Голосование продлится три дня – с 6 по 8 сентября. На сайте "ПОЛИТМОСКВЫ" можно ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму, также на сайте представлены кандидаты в депутаты ТиНАО. Проголосовать можно будет онлайн или на избирательном участке.

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