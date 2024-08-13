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Американские элиты разочарованы Зеленским. Ему уже нашли замену

09:29
  • вторник
  • 13 августа 2024

Новым президентом может стать Арсен Аваков

Американский сенатор Линдси Грэм* похвалил Владимира Зеленского за нападение на Курскую область. Во время визита в Киев он заявил, что США гордятся работой украинского президента.
Зеленский впервые высказался о нападении ВСУ на Курскую область

"После 2,5 лет вы продолжаете стоять на своих позициях, да и еще зашли в Россию. Это смело и прекрасно. Я рад, что вы нам этого не сказали и не предупредили, но сделали. Россияне уже платят цену", — сказал Грэм.

Однако, несмотря на слова одиозного сенатора, в американской элите растет недовольство Зеленским. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки России. По данным спецслужб, США уже подбирают ему замену.

Новым главой Украины, по задумке элит, должна стать более управляемая и менее коррумпированная фигура. Замена Зеленского позволит Западу лучше подготовиться к возможному началу переговоров с Россией. Имя возможного главы Украины уже названо - им может стать бывший министр внутренних дел Арсен Аваков.

6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь территории. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.

Накануне Владимир Зеленский впервые признал ответственность за нападение на Курскую область. Накануне он провел заседание ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого заслушал доклад "об операции ВСУ" в российском регионе.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

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