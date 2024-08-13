Российские военные объявили охоту на украинскую "Бабу-Ягу"

Это "жутко вредные" БПЛА

ВС России на купянском направлении объявили охоту на украинские агродроны "Баба-Яга".

Отловом занимаются операторы БПЛА группировки "Запад", в частности, группа "Контора" 1-ой гвардейской танковой армии. ВСУ используют подобные дроны как и для атаки на российские позиции, так и для обеспечения своих подразделений продуктами и водой.

"Непосредственно я являюсь пилотом, который как раз сбил шесть агродронов - шесть "бабок-ежек". В принципе, такие вот цели - они очень много значат для нас", - рассказал РИА Новости боец с позывным "Сварог".

В апреле специалисты российского "Центра комплексных беспилотных решений" изучили трофейный украинский дрон "Баба-яга", благодаря чему удалось узнать координаты его места сборки. Долгое время этот беспилотник считался почти неуловимым и "жутко вредным".

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