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Власти Сербии опровергли слухи о поставках оружия Киеву

09:43
  • вторник
  • 13 августа 2024

Его покупатели не просили разрешения на поставки третьим странам

Сообщения о том, что продаваемое Сербией оружие отправляется на Украину, не соответствуют действительности. Об этом рассказал сербский вице-премьер Александр Вулин.
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Политик прокомментировал публикации западных СМИ о том, что киевский режим за период проведения Россией СВО сумел получить через третьи страны боеприпасы из Сербии на сумму около 800 миллионов евро.

Вулин напомнил, что Сербия является единственным государством, которое ввело обязательство по дополнительным гарантиям со стороны покупателей, что оружие и боеприпасы не могут быть проданы третьей стране без согласия Белграда.

Вице-премьер Сербии подчеркнул, что, насколько ему известно, запросов от других стран о передаче сербского оружия третьим государствам не поступало, сообщает РИА Новости.

Президент Сербии Александр Вучич ранее отмечал, что многие в странах Запада ожидали, что "Украина с легкостью победит с современным западным оружием", однако уже ясно, что это не так.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала, что коллективный Запад поставил Сербии ультиматум: "Либо с Западом, либо с Россией". В аналогичные рамки западные страны в свое время загоняли Украину, заявила спикер МИД.

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