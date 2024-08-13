Политик отметила роль в жизни российского общества памяти о предках

Разрешение германских властей на использование украинской армией немецкой военной техники на территории России в Курской области говорит о полном непонимании российского общества. Такое заявление сделала бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Как возмущенно заявила политик, "непонятно, насколько антиисторично и просто бессмысленно здесь поступает немецкое федеральное правительство".

Кнайсль напомнила про огромную роль исторической памяти в жизни россиян — особенно в том, что касается Великой Отечественной войны. Экс-министр отметила, что "в каждом селе есть памятник погибшим", тогда как в ФРГ многие остаются нечувствительными к тем страницам истории, сообщает РИА Новости.

Ранее Кнайсль отмечала, что "русские быстро учатся", причем "они это доказали за свою историю". В современных геополитических реалиях россияне, власти и компании хорошо адаптировались к западным санкциям.

Также экс-глава российского МИД опубликовала в интернете мем с намеком на то, что рано или поздно европейские политики попросят Москву о возобновлении диалога. На картинке, за основу которой была взята работа Владимира Серова "Ходоки у В.И. Ленина", было изображено, как российский лидер Владимир Путин принимает в Сочи делегацию ЕС.

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