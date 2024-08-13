Потери ВСУ за время боев в приграничье уже составили не меньше 1600 человек

За минувшую ночь расчеты ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников в небе над Курской областью

На небе едва видна линия горизонта. Фугасные авиабомбы на оккупантов летят даже ночью. Удар по скоплению техники противника в нашем приграничье наносят экипажи сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Вооруженные силы Украины продолжают атаковать, засылая беспилотники на нашу территорию. Только минувшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожено 12 коптеров самолетного типа.

Мотострелки группы "Север" штурмуют позиции боевиков ВСУ, расположившихся в лесополосе. Результатом штурма позиции стало уничтожение врага и захват станции спутниковой связи Starlink. Наши бойцы-черноморцы выдержали мощные атаки бронегрупп врага и разгромили противника, взяв в плен выживших боевиков.

В Сети появились кадры эвакуации жителей из Беловского района Курской области - соседнего с Суджинским. Оперштаб принял решение вывезти мирное население. Автобусы дежурят в безопасных зонах.

Каждый день в Курскую область доставляют товары первой необходимости. Вереница грузовиков привозит крупы, консервы, питьевую воду и медикаменты. Челябинские волонтеры - на связи с пострадавшим регионом. Со дня на день здесь ждут решения о переезде от сотни курян. Для них организовали шесть пунктов временного размещения: благоустроенные номера, трехразовое питание. С начала осени готовы принять еще 200 человек.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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