Прямых параллелей с событиями Второй мировой войны в Берлине как будто не замечают

Спустя 80 лет в Германии военным ставят в пример солдат Вермахта. Так называемый реестр, посвященный воинским традициям, теперь пополнят имена тех, кого в стране еще недавно стыдились вспоминать. А во всем мире считали военными преступниками. Теперь эсэсовцы станут национальными героями.

"Распоряжением Бундесвера они возвращаются в свои дома ужасов и превращают чужие дома в пепелища. Вернулись на Украину обманом. Возвращаются в Молдову хитростью. Пытаются вернуться в Россию силой. Бывшие нацисты вновь стали "героями" Германии. Мы должны бить в набат, чтобы планета очнулась", - предупредила представитель МИД России Мария Захарова.

Впрочем, когда в канадском парламенте рукоплескали бывшему эсэсовцу Гунько или когда бандеровцы сносили памятники советским солдатам на Украине, кроме России мало кто возмутился. Так что теперь у нацизма есть открытые последователи. И события в Курской области вновь это доказали.

"Никаких препятствий нет, и Украина вольна выбирать варианты применения оружия", - сказал Арне Коллац, спикер министерства обороны Германии.

Впрочем, голоса разума в Европе все же звучат. И от тех, кто хорошо изучал историю.

"В каждом российском селе есть памятник погибшим. И в каждом селе 9 мая отмечают День Победы. Непонятно, насколько антиисторично и просто бессмысленно здесь поступает немецкое федеральное правительство. С присутствием немецких танков на территории России многое меняется", - заявила Карин Кнайсль, бывшая глава МИД Австрии.

Не меняется только желание США ослабить Москву руками украинских военных. Террорист и экстремист, сенатор США Линдси Грэм приехал в Киев поддержать Зеленского.

"Что я думаю о Курске? Смело, блестяще, красиво. Продолжайте в том же духе", - сказал он.

Грэм наобещал Киеву и вступление в НАТО, и западных летчиков в отставке в помощь пилотам ВСУ. А глава нацистского режима вновь заговорил об ударах натовским дальнобойным оружием вглубь России. Но все это - путь в пропасть, считает бывший глава Белого дома Дональд Трамп, который сейчас ведет свою борьбу за второй президентский срок. В интервью Илону Маску он еще раз повторил, что хочет поладить с российским президентом: "Путин хороший переговорщик, и я думал, что они делают это, чтобы вести с ним переговоры. А потом Байден сказал, что Украина может войти в НАТО. Россия никогда это не потерпит. Они вместе с нами победили Германию. Они победили Наполеона. У них огромная сила. А у Украины сейчас даже людей нет. Мы в ужасном положении".

И дела становятся все хуже. И Вашингтону это не нравится. Там даже задумались о замене украинской пешки на другую фигуру. По данным Службы внешней разведки России, в американской элите растет недовольство Зеленским. Ведь шаги, которые он совершает, могут вывести конфликт далеко за пределы Украины.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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