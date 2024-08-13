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Звездный дождь: как Земля проходит сквозь метеорный поток Персеиды

11:57
  • вторник
  • 13 августа 2024

Любоваться можно одновременно и падающими звездами, и северным сиянием

Захватывающее звездное шоу ежегодно приковывает к себе внимание не только ученых, но и астрономов-любителей. Август в космическом календаре - время, когда можно наблюдать за метеорным потоком Персеиды. В атмосферу они залетают целыми группами. Смотреть надо в направлении созвездия Персея. Хороший ориентир на звездной карте - словно перевернутая буква М. Это созвездие Кассиопея. В пик активности - в ночь на 13 число - увидеть можно до 120 падающих звезд в час. Одна-две в минуту. Хватит на несколько коротких желаний.

"Еще одной важной особенностью максимума метеорного потока будет интересное астрономическое событие над восточной частью горизонта. Примерно в час тридцать по местному времени поднимется яркая планета Юпитер и Марс - они будут в тесном сближении. Это тоже красивое астрономическое событие", - рассказал Андрей Никифоров, старший методист большого Новосибирского планетария.

Пик пройден, но еще ближайшие пару суток метеоры будут появляться на небе довольно часто. А вообще, зрелищный космический ливень наблюдать можно аж до 24 августа! Главное - выехать за город. Чтобы яркое освещение не мешало наслаждаться эффектным природным явлением. Тем более, что к Земле нужной стороной повернулось еще и межпланетное магнитное поле. А значит, любоваться можно и падающими звездами, и северным сиянием.

Астрономы рассчитали: в широтах Москвы и Санкт-Петербурга вероятность увидеть заполярную аврору очень высока - почти 75%! В соцсетях пользователи из десятка российских городов делятся красивыми кадрами. Метеозависимых людей синоптики просят сильно не перегружаться и просто переждать вспышку - мощная магнитная буря продлится до среды. 

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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