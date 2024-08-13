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Синоптик объяснил появление полярного сияния в московском регионе

10:21
  • вторник
  • 13 августа 2024

Геомагнитное поле возмущается

Полярное сияние в московском регионе можно наблюдать из-за сильной магнитной бури.

Подобное явление накануне могли видеть жители Москвы и Подмосковья. В черте города наблюдению может мешать активное освещение, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"При сильных возмущениях геомагнитного поля, сияние может наблюдаться и в столичном регионе. Вчерашний день это подтвердил", - рассказал синоптик РИА Новости.

Магнитная буря продолжается, а это значит, что полярное сияние можно будет увидеть еще раз в средней полосе России.

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