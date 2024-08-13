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Авария оставила жителей Камчатки и Чукотки без интернета и мобильной связи

10:41
  • вторник
  • 13 августа 2024

Доступ в интернет на Камчатке уже восстановлен

На магистральном кабеле связи в Елизово на Камчатке произошла авария. Она привела к тому, что у жителей Камчатского края и Чукотского автономного округа пропала связь.

К утру вторника, 13 августа, доступ в интернет на Камчатке был восстановлен, рассказали в компании "Ростелеком". Однако работы по восстановлению кабеля еще не завершены, сообщает ТАСС.

В Telegram-канал "Камчатка №1" сообщается, что в регионе впервые задействовали резервную линию связи для восстановления подключения на полуострове.

В июне был зафиксирован глобальный технический сбой, парализовавший работу аэропортов, финансовых учреждений, магазинов и больниц во многих странах мира. Глава управления исследования киберугроз "Лаборатории Касперского" Александр Лискин отметил, что причиной сбоя было обновление ПО для безопасности от компании "Крайдстрайк" — там "выпустили драйвер плохого качества, который валит операционную систему Windows".

Эта ситуация подтвердила важность настроя российских властей на обеспечение технологического суверенитета нашей страны. В Министерстве цифрового развития России подчеркнули, что крупнейший в истории компьютерный сбой не затронул россиян.

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