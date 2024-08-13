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Расчеты ракетных войск Белоруссии прибудут в Россию на учения

10:42
  • вторник
  • 13 августа 2024

В маневрах также будет участвовать артиллерии ВС Республики Беларусь

Расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии ВС Белоруссии убывают на полигон в России для отработки вопросов боевого применения. Об этом во вторник, 13 августа, рассказали в белорусском Министерстве обороны.
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Как подчеркнуло ведомство в своем Telegram-канале, в ходе полевого выхода с подразделениями будет проведено контрольное занятие по управлению ракетными ударами с боевыми пусками из ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня.

31 июля в России стартовал третий этап учений нестратегических ядерных сил. Российское Министерство обороны подчеркивало, что по их результатам будут определены направления дальнейшего совершенствования подготовки армии.

При этом заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков отмечал, что учения, которые проводятся Россией и Белоруссией, не нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в отличие от маневров стран — членов Североатлантического альянса.

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