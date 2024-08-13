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Алаудинов заявил об остановке "катания" ВСУ в Курской области

10:51
  • вторник
  • 13 августа 2024

Блицкриг сорвался

Бесконтрольное передвижение Вооруженных сил Украины на курском направлении остановлено.

Об этом во вторник, 13 августа, заявил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

"Бесконтрольное "катание" противника уже остановили, уже третий день занимаемся уничтожением техники и живой силы", - сообщил он. 

Только на одном из участков за прошедшие двое суток противник потерял до 45 единиц военной техники. ВСУ осознают, что блицкрига, который изначально планировался Киевом, не получилось.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. В настоящий момент под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. Глубина проникновения противника на территорию России составляет 12 километров, ширина - 40 километров, ситуация сложная, заявил накануне врио главы региона Алексей Смирнов

По данным Минобороны, за неделю на курском направлении украинская армия потеряла до 1,6 тысячи человек и 269 единиц боевой техники.

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