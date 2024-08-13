Названы сроки запуска "Царь-лазера" в России

Такое прозвище дали лазерной установке ФЛ-2М

Самая мощная в мире лазерная установка УФЛ-2М, которую прозвали "Царь-лазером", выйдет на полную мощность примерно через пять лет. Об этом во вторник, 13 августа, рассказал директор Саровского ядерного центра Герой России Валентин Костюков.

Как уточнил Костюков, разработчики уже реализовали первый этап проекта и находятся "на достаточно серьезном этапе обоснованности затрат и сроков реализации для вывода ее на полномасштабную мощность".

После успешной отработки физической модели запущена первая очередь физических основ, связанных с инженерными системами. Ожидается, что по завершении всех работ "Царь-лазер" сможет решать спектр необычных задач, в том числе ликвидировать астероиды, рассказал эксперт в интервью телеканалу "Россия 24".

При этом в российские войска уже серийно поставляют лазерные установки "Пересвет". Как рассказывал замглавы кабмина Юрий Борисов, они могут "ослеплять" разведывательные системы противника на орбитах высотой до 1,5 тысячи километров.

Большая часть информации о комплексе "Пересвет" засекречена, однако известно, что это оружие на новых физических принципах, которое при помощи лазера создает помехи или выводит из строя вражеские спутники и дроны. По некоторым данным, "Пересвет" находится на опытнобоевом дежурстве с 2018 года.

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