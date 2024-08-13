Это последствия отказа Финляндии от российской древесины

Экономика Финляндии не справляется с последствиями запрета на ввоз древесины из России. Бревна на финском рынке подорожали до 15-летнего максимума.

Как отмечает РИА Новости, из-за отказа от российской древесины в Финляндии сырье и конечный продукт — пиломатериалы — стоят практически одинаково, а производство упало с 12 миллионов кубометров до десяти.

Якоб Доннер-Амнелл из университета Восточной Финляндии предупреждает, что период высоких цен в этом сегменте может продлиться долго, а древесины, по его словам, "может не хватить на всех".

Доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова отметила, что собственными рестрикциями финны лишили себя 2,8 миллиона кубометров топливной древесины, 4,8 миллиона — необработанных лесоматериалов и 0,5 миллиона — распиленных.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что, несмотря на ограничения со стороны Запада, наша экономика набрала сильную хорошую динамику, о чем свидетельствует ряд индикаторов. В частности, рост ВВП России продолжает показывать хорошие темпы, невзирая на беспрецедентные внешние вызовы.

В апреле Международный валютный фонд предупреждал, что в 2024 году экономика России будет расти быстрее, чем экономики развитых стран. Наша страна уже опережает прогнозируемые темпы роста для США, Великобритании, Германии и Франции, поскольку западные санкции в отношении важнейших отраслей российской экономики сделали ее более самодостаточной.

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