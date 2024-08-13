Москвичи могут помочь жителям Курской области баллами "Миллиона призов"

Один балл равен одному рублю
Москвичи смогут сделать пожертвования пострадавшим в Курской области с помощью баллов на сайте "Миллион призов". Сбор организован совместно с Российским Красным Крестом. Москвичи могут перевести 500, тысячу, две тысячи, три тысячи, пять или 10 тысяч баллов. Один балл равен одному рублю.
Подробнее — на сайте mos.ru.
6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь территории. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.
Накануне Владимир Зеленский впервые признал ответственность за нападение на Курскую область. Накануне он провел заседание ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого заслушал доклад "об операции ВСУ" в российском регионе.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram