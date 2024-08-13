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ВС предложил разрешить подсудимым уходить на СВО

12:07
  • вторник
  • 13 августа 2024

Уголовное дело приостановят

Верховный суд России предложил приостанавливать уголовные дела участников спецоперации на стадии суда.

Пленум ВС озвучил проект закона, согласно которому уголовные дела будут приостановлены, если подсудимый заключил контракт с Минобороны или призван по мобилизации. Дело могут полностью прекратить, если служащий получит награду, достигнет предельного возраста, покинет службу по состоянию здоровья или боевые действия прекратятся.

Инициативой предлагается дополнить положения статьи 78.1 Уголовного кодекса России, передает ТАСС.

Сейчас такая возможность предусмотрена только для подследственных или уже осужденных. Действие закона не распространяется, в частности, на осужденных за педофилию, терроризм и экстремизм.

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