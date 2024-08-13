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ЦБ аннулировал лицензию "Америкэн Экспресс Банка"

11:39
  • вторник
  • 13 августа 2024

Это второй отзыв банковской лицензии с начала лета

Банк России принял решение аннулировать лицензию на осуществление банковских операций у ООО "Америкэн Экспресс Банк". Об этом рассказали в пресс-службе регулятора во вторник, 13 августа.

Как отмечается на официальном сайте ЦБ, поводом для такого решения стало соответствующее ходатайство "Америкэн Экспресс Банк" в связи с решением единственного участника о ликвидации организации.

ЦБ уточняет, что по величине активов кредитная организация занимала 300 место в банковской системе России, причем "Америкэн Экспресс Банк" не является участником системы страхования вкладов.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что в целом финансовая система России находится в здоровом состоянии, а российские банки демонстрируют устойчивость и продолжают стабильно работать вопреки рестрикциям Запада.

Россия тем временем продолжает работать над обеспечением независимости в финансовой сфере. После отключения ряда российских банков от международной системы SWIFT Центробанк занялся созданием собственной Системы передачи финансовых сообщений.

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