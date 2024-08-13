Аэродромы базирования истребителей станут мишенями для ВС России

Сообщения о том, что Молдавия намерена разместить на своей территории истребители F-16, передаваемые западными партнерами Вооруженным силам Украины (ВСУ), не соответствуют действительности. Такое заявление сделало во вторник, 13 августа, молдавское Министерство иностранных дел.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что республика является нейтральным государством — молдавские власти продолжат соблюдать этот принцип, сообщает РИА Новости.

Ранее председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов предупреждал, что истребители F-16, переданные украинской армии, и аэродромы их базирования за пределами Украины станут законной целью для российских военных, если размещенные там самолеты будут участвовать в боевых вылетах.

При этом начальник авиации командования украинских Воздушных сил Сергей Голубцов заявлял, что некоторые истребители F-16, полученные Украиной от западных стран, будут размещены на авиабазах за границей, чтобы самолеты не стали мишенями для ударов ВС России на украинских базах.

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