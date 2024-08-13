Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 29,1%

Оперштаб продолжает следить за ситуацией

В России за период с 5 по 11 августа были госпитализированы с коронавирусной инфекцией 1100 человек. Количество госпитализаций в сравнении с предшествующей неделей увеличилось на 24,2%.

Как сообщается на сайте "Объясняем.рф", за тот же срок выздоровели от COVID-19 8777 человек. Скончались за неделю 14 пациентов с таким диагнозом.

При этом показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 7,01 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 29,1%.

Ранее в Роспотребнадзоре скептически высказались о реальности угрозы распространения вируса Чандипура в России. Эта болезнь обычно передается через укусы москитов и вызывает одноименную лихорадку. Все случаи заболевания до сих пор были зарегистрированы только в Индии.

В России развивают способы и системы диагностики различных заболеваний. За последние несколько лет в стране появились специальные лаборатории, которые в течении суток реагируют на угрозы распространения опасных инфекций. 40 тестов позволяют в течение часа диагностировать такие недуги, как корь, грипп, туберкулез или другие опасные вирусы.

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