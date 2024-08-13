У многих стран остается такое оружие и боевая техника

Россия предпринимает все необходимые меры против передачи советского вооружения Украине, воздействуя на другие страны различными способами. Об этом во вторник, 13 августа, рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

По словам Шугаева, у нарушителей "отзываются лицензии на право ремонта военной техники российского (советского) производства, приостанавливаются поставки запасных частей и комплектующих изделий, принимаются иные меры противодействия незаконной передаче отечественного вооружения на Украину".

В частности, глава ФСВТС рассказал про лишение лицензий в 2022 году нескольких предприятий в Болгарии и Чехии, которые разрешали им ремонтировать вертолеты типа Ми, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что попытки американских властей убедить Перу передать Украине российскую и советскую технику успеха не имели. Посол России в южноамериканском государстве Игорь Романченко рассказал, что Вашингтон стремился уговорить перуанские власти отдать киевскому режиму военную технику производства СССР и России в нарушение контрактных обязательств, но не сумел этого добиться.

Между тем сербский вице-премьер Александр Вулин опроверг публикации западных СМИ о том, что киевский режим за период проведения Россией СВО сумел получить через третьи страны боеприпасы из Сербии на сумму около 800 миллионов евро.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram