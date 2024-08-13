ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В курском Льгове опровергли фейк о дошедших до города ВСУ

12:48
  • вторник
  • 13 августа 2024

Изображение было подделано

Власти Льгова (Курская область) опровергли фейк о том, что украинская армия дошла до города и находится в 15 километрах от Курской АЭС.

Ранее в Сети распространился фейковый ролик, где якобы украинская ДРГ добрались до Льгова и записала обращение на фоне таблички.

Администрация города указала, что дорожный знак отличается от установленного на въезде во Льгов. В частности, он стоит на одной опоре, а не на двух, кроме того, рядом с ней нет деревьев и кустов, что легко проверить в Google-картах.

"ВСУ продолжают свое „продвижение“ вглубь России с помощью фотошопа и манипуляций с дорожными указателями", - заявили в городе (цитата по РИА Новости). 

Местных жителей попросили доверять только официальным источникам информации.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. В настоящий момент под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. Глубина проникновения противника на территорию России составляет 12 километров.

По данным Минобороны, за неделю на курском направлении украинская армия потеряла до 1,6 тысячи человек и 269 единиц боевой техники.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащий ВС России наблюдает в бинокль
Военнослужащий ВС России наблюдает в бинокль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.