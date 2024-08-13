В курском Льгове опровергли фейк о дошедших до города ВСУ

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Власти Льгова (Курская область) опровергли фейк о том, что украинская армия дошла до города и находится в 15 километрах от Курской АЭС.

Ранее в Сети распространился фейковый ролик, где якобы украинская ДРГ добрались до Льгова и записала обращение на фоне таблички.

Администрация города указала, что дорожный знак отличается от установленного на въезде во Льгов. В частности, он стоит на одной опоре, а не на двух, кроме того, рядом с ней нет деревьев и кустов, что легко проверить в Google-картах.

"ВСУ продолжают свое „продвижение“ вглубь России с помощью фотошопа и манипуляций с дорожными указателями", - заявили в городе (цитата по РИА Новости).

Местных жителей попросили доверять только официальным источникам информации.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. В настоящий момент под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. Глубина проникновения противника на территорию России составляет 12 километров.

По данным Минобороны, за неделю на курском направлении украинская армия потеряла до 1,6 тысячи человек и 269 единиц боевой техники.

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