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МИД России возмутило внесение нацистов в ФРГ в почетный список

13:02
  • вторник
  • 13 августа 2024

В Германии предлагают чтить память офицеров вермахта, состоявших в СС и НСДАП

Необходимо бить в набат, чтобы планета очнулась — так официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на решение бундесвера внести германских военных времен Гитлера в список тех, кто должен служить примером воинской доблести.
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Как заявила чиновница, "новые старые герои бундесвера 80 лет считались во всем мире военными преступниками", однако в 1950-е годы их приняли на службу в армию Западной Германии, "чтобы держать в страхе свой еще не забывший ужасы национал-социализма народ и создавать напряжение в Европе".

Нацисты "вернулись на Украину обманом. Возвращаются в Молдову хитростью. Пытаются вернуться в Россию силой" и "вновь стали "героями" Германии", пока "русские мужики вновь подбивают немецкие танки под Курском", цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее постпред республики Крым при президенте России Георгий Мурадов отметил, что на Западе сформировался "очень серьезный компонент западной политики", который мы называем антирусским нацизмом. Он призвал выработать способы защиты русского населения, проживающего за пределами России.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что к исторической безграмотности на Западе прибавились попытки извратить факты и стереть все, что касается борьбы с фашизмом и нацизмом. Однако западные политики играют с огнем, поощряя невежество и историческую безграмотность, предупредил Песков.

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