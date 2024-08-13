Шахматистку-отравительницу выгнали из Федерации шахмат Дагестана

Она пыталась разобраться с соперницей преступным методом

Шахматистку Амину Абакарову исключили из Федерации шахмат Дагестана за предпринятую женщиной попытку отравить соперницу. Об этом во вторник, 13 августа, рассказал министр по физической культуре и спорту республики Сажид Сажидов.

По словам Сажидова, эксперты подтвердили, что Амина Абакарова обработала стол своей соперницы ртутью, рассчитывая отравить ее и заставить таким способом проиграть.

Министр отметил, что "это далеко не спортивное поведение, поэтому она исключена из Федерации шахмат республики". Этим дело не ограничится — правоохранители дадут оценку действиям Абакаровой с точки зрения закона, сообщает ТАСС.

Ранее исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев рассказал, что ЧП произошло на одной из игр республиканского турнира. Умайганат Османова почувствовала сильное недомогание, пришлось вызвать скорую. Медики успели вовремя — жизни и здоровью спортсменки ничто не угрожает. Османова продолжила участие в турнире и заняла второе место.

Абакарова попыталась оправдаться и сослаться на личный мотив — она заявила Telegram-каналу "Полдень Дагестана", что хотела лишь напугать Османову за то, что та распускала некие слухи. Абакарова пожаловалась, что "этого человека просто близко подпустила к себе, я говорила ей то, что не говорила никому". Но Османова якобы "сплетничала про меня с другими и зачем-то обсуждала мою маму".

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