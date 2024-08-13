Свыше 160 из них - дети

Сегодня в Подмосковье прибыли около 200 жителей Курской области. Свыше 160 из них - это дети. Для всех подготовлены пункты временного размещения.

Встретили приезжающих сотрудники МЧС. Они оказывают необходимую помощь, в том числе - психологическую. Людей ждут в Клину, Пушкине, Егорьевске, Подольске, а также в Ступине, Люберцах и Коломне.

А в 14-ти штабах "Москва помогает" идет сбор гуманитарной помощи. Волонтеры принимают продукты, одежду, средства личной гигиены, хозяйственные товары и многое другое. Особенно требуется детское питание, соки, печенье и подгузники разных размеров. Пункты открыты в каждом округе столицы с 10 до 19 часов.

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